Эксперт рассказала, какие новостройки будут дешеветь

Некоторые новостройки могут потерять в цене из-за низкого качества инфраструктуры и устаревших инженерных решений.

Покупатели недвижимости рискуют столкнуться с обесцениванием жилья, если застройщик сэкономил на благоустройстве территории или использовал неактуальные технологии строительства. При выборе квартиры важно учитывать не только локацию, но и технические характеристики объекта.

Руководитель отдела продаж компании «Практика» Ксения Петрова пояснила, что главными факторами риска выступают отсутствие школ и детских садов, а также точечная застройка. Устаревшие инженерные решения, такие как вертикальные стояки, также негативно влияют на ликвидность объекта в долгосрочной перспективе.

«Качество жилья становится очевидным в процессе эксплуатации. Имеет смысл изучить реализованные проекты застройщика и выяснить, кто выступал генеральным подрядчиком», — уточнила Петрова.

Для сохранения стоимости актива эксперт рекомендует отдавать предпочтение монолитным домам с современными инженерными системами. Наличие паркинга и кладовых помещений повышает комфорт эксплуатации и помогает избежать снижения рыночной цены квартиры в будущем.