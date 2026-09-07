Почти треть россиян не уверены, что останутся на нынешней работе

Около половины работающих россиян уверены, что останутся у нынешнего работодателя до конца 2026 года. Чаще всего задуматься об увольнении сотрудников заставляют выгорание и отсутствие возможностей для развития.

Сменить работу до конца года уже планируют 15% сотрудников, еще 30% пока не решили, останутся ли в компании. Увольняться не собираются 55%. Это следует из исследования Академии социальных технологий, с результатами которого ознакомился «Клерк».

При этом большинство опрошенных в целом положительно оценивают своего работодателя. Если бы им пришлось выбирать работу заново, 75% снова предпочли бы нынешнюю компанию: 33% сделали бы это без сомнений, еще 42% — скорее согласились бы вернуться. Противоположный ответ дали 25%.

Главной причиной задуматься об увольнении сотрудники назвали усталость и выгорание — 18%. Еще 17% не видят возможностей для профессионального развития, 14% недовольны отношениями с руководителем, 10% — зарплатой. Недостаток признания отметили 9%, высокую нагрузку — 8%.

«Сотрудник может положительно относиться к работодателю, но одновременно уставать, не видеть развития или задумываться о более выгодном предложении», — отметила директор по развитию экспертного сообщества Академии социальных технологий Евгения Пятакова.

Среди причин остаться на текущем месте 16% назвали нежелание рисковать стабильной работой. Еще 13% пока не нашли подходящую вакансию, а 12% удерживают кредиты, ипотека и другие финансовые обязательства.

Хороший руководитель стал причиной не увольняться для 11% респондентов. Зарплату выбрали 10%, удобный график или удаленную работу — 9%, коллектив — 8%.

При этом 20% сотрудников могли бы удержать повышением зарплаты. Интересные задачи способны повлиять на решение 15% опрошенных, карьерный рост — 12%, улучшение отношений в коллективе — 11%, больше доверия и свободы — 10%.

В опросе участвовали 870 сотрудников компаний из разных отраслей. Исследование проводилось в августе 2026 года, в вопросах о причинах остаться или уйти респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.