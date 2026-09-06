Банки в России впервые за несколько лет начали наращивать число банкоматов

Банки снова расширяют сеть банкоматов, несмотря на развитие альтернативных способов оплаты. При этом сами устройства все чаще используют не для снятия наличных, а для безналичных операций.

Во втором квартале 2026 года банки увеличивали количество банкоматов во всех федеральных округах. Заметный рост их числа Банк России зафиксировал впервые за несколько лет.

При этом доля операций по снятию наличных с банковских карт практически не изменилась. В ЦБ связывают расширение сети с техническим переоснащением платежной инфраструктуры и появлением у банкоматов новых функций.

«Банкоматы все чаще используются для совершения безналичных операций», — отметили в Банке России.

Во втором квартале принимать платежи по QR-коду могли 72% банкоматов — на 2 п. п. больше, чем кварталом ранее. Среди POS-терминалов доля устройств с такой функцией достигла 70%.

Расширяется и использование биометрии. Во втором квартале возможность оплаты таким способом была доступна в 31% POS-терминалов и банкоматов. Бесконтактную технологию NFC поддерживали 98% POS-терминалов и 90% банкоматов.

Рост произошел после сокращения сети в начале года. В первом квартале 2026 года количество банкоматов уменьшилось на 1,2% — до 130,3 тыс. устройств. Тогда ЦБ связывал динамику в том числе с переходом россиян с банковских карт на альтернативные способы оплаты.