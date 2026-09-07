Эксперт: фото удаленщика из кафе или спортзала – не доказательство прогула

Если нарушения есть, удаление поста или истории не уничтожает доказательства.

Если удаленщик выкладывает фото из кафе или спортзала, это еще не доказывает нарушение рабочих обязанностей. По ст. 312.4 ТК, режим рабочего времени дистанционного сотрудника определяется трудовым договором, локальным актом или соглашением. Если специальный режим не установлен, сотрудник устанавливает его самостоятельно, пояснила «Клерку» директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

Фотография из кафе не означает, что человек прогуливает работу. Он мог быть там в обеденный перерыв или работать с ноутбуком.

Если же работодатель докажет, что в конкретное время сотрудник не выполнял свои обязанности, это фото из социальных сетей может стать одним из доказательств, но не поводом для увольнения.

Этот же принцип действует при больничном режиме. Факт нахождения в спортзале не означает нарушения. Закон не запрещает выходить из дома на больничном. Но если врач прописал особый режим, и он был нарушен, то это повлияет на размер пособия. При несоблюдении предписанных условий оказания медицинской помощи предусмотрено снижение пособия.

Если работодатель увидел компрометирующее фото, действует стандартная процедура дисциплинарного взыскания.

Шаги такие:

зафиксировать обстоятельства – сохранить публикацию, дату и время, ссылку на аккаунт, содержание поста;

определить, что именно нарушил сотрудник. Например, он разгласил коммерческую тайну или персональные данные, отсутствовал на работе. Просто формулировки «нанес ущерб репутации» недостаточно.

запросить объяснение. На это у работника есть два рабочих дня. В случае отсутствия объяснения работодатель составляет акт;

оценить тяжесть нарушения. Случайное попадание в кадр одного листа документа и намеренная публикация базы клиентов — разные ситуации, требующие разных дисциплинарных взысканий.

Удаление поста или истории не уничтожает доказательства, если работодатель успел их зафиксировать. Если сотрудник заявит, что аккаунт ему не принадлежит, пост смонтирован или его страницу взломали и разместили информацию, то работодатель должен это опровергнуть, подчеркнула Агаева.

Согласно ст. 193 ТК РФ, для применения дисциплинарного взыскания есть месяц со дня обнаружения проступка, добавила она.