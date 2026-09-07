Сокращение штата: нужно ли отдавать обычным сотрудникам квотируемые места?

Роструд ответил, обязан ли работодатель при сокращении предлагать места, зарезервированные под квоты.

В компании есть вакантные квотируемые должности – под инвалидов и участников СВО. Планируется сокращение численности работников.

Должен ли работодатель предлагать вакантные квотируемые места сокращаемым сотрудникам, которые под эту квоту не попадают, или эти должности должны остаться вакантными даже если идет сокращение, спросили Онлайниспекцию.

«Данный вопрос не урегулирован действующим законодательством. Полагаем, что предлагать сокращаемым работникам вакансии, предназначенные в счет квоты для трудоустройства инвалидов, не требуется», — ответил Роструд.

Ведомство напомнило, что при сокращении можно увольнять работников, только если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (ч. 3 ст. 81 ТК).

Работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии в данной местности.

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