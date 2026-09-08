Работодателей могут обязать возмещать стоимость обучения при отказе в найме

Компенсацию смогут получить соискатели, которые оплатили рекомендованные работодателем курсы, но не получили работу без объективных причин. Условия обучения и последующего трудоустройства предлагают закреплять письменно.

Практику платного обучения перед трудоустройством предложили урегулировать отдельным видом предварительного договора.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Инициатива касается случаев, когда работодатель направляет кандидата на платные курсы в конкретную организацию.

В договоре о профессиональной подготовке соискателя предлагают указывать перечень и стоимость обучения, образовательную организацию, обязательство работодателя рассмотреть кандидата и обязанность соискателя пройти подготовку и отработать определенный срок.

«Если работодатель отказывает в трудоустройстве без объективных причин, он возмещает соискателю затраты», — пояснил Каплан Панеш.

Если кандидат сам откажется от работы после обучения, компенсацию он не получит.

Сейчас для подготовки кадров применяют ученический договор, по которому обучение оплачивает работодатель. С 1 марта 2027 года также появится стажировка по срочному трудовому договору продолжительностью до шести месяцев, однако этот механизм будет касаться выпускников, а не всех соискателей.