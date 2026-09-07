❓Как считать сверхурочные, если за работу в выходной сотрудник взял отгул в другом месяце: ответ Роструда

Количество сверхурочных часов не меняется, так как день отдыха исключают из нормы рабочего времени.

Бригада работает с пятидневной рабочей неделей и суммированным учетом, оплата почасовая. При работе в выходные дни в июле работник выбрал вместо оплаты дополнительные выходные в августе. Учетный период – 2 месяца (июль, август).

Как правильно провести расчет сверхурочных часов, если в июле была переработка на 5 часов, а в августе переработки нет, но есть дополнительные неоплачиваемые выходные дни, спросили Онлайнинспекцию. Не изменится ли количество сверхурочных часов этом случае, уточнил пользователь.

«Не изменится, так как день отдыха, предоставленный в соответствии со статьей 153 ТК, должен исключаться из нормы рабочего времени», — ответил Роструд.

Согласно ч. 1 и 2 ст. 153 ТК работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ч. 4 ст. 153 ТК).

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