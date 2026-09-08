Можно ли оформить совмещение, если должности нет в штатном расписании – ответ Роструда

Онлайнинспекцию спросили – можно ли совмещать должность (профессию), если совмещаемая должность отсутствует в штатном расписании структурного подразделения предприятия

« Нельзя . Наличие в штатном расписании совмещаемой должности при поручении работнику дополнительной работы в виде совмещения профессий (должностей) является обязательным », — ответил Роструд.

Ведомство добавило, что выполнение дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) нужно дополнительно оплачивать (ст. 151 ТК).

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