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Трудовые отношения
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Можно ли оформить совмещение, если должности нет в штатном расписании – ответ Роструда

Наличие в штатном расписании совмещаемой должности – это обязательное условие.

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Онлайнинспекцию спросили – можно ли совмещать должность (профессию), если совмещаемая должность отсутствует в штатном расписании структурного подразделения предприятия

«Нельзя. Наличие в штатном расписании совмещаемой должности при поручении работнику дополнительной работы в виде совмещения профессий (должностей) является обязательным», — ответил Роструд.

Ведомство добавило, что выполнение дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) нужно дополнительно оплачивать (ст. 151 ТК).

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