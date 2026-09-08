Увольнение бухгалтера не помешает компании взыскать с него ущерб

Компания может потребовать возместить ущерб и после увольнения бухгалтера. Но получить деньги с бывшего сотрудника можно только через суд, а работодателю придется доказать его вину и связь между действиями и убытками.

Расторжение трудового договора не освобождает бухгалтера от материальной ответственности за ущерб, который он причинил во время работы. После увольнения работодатель уже не может удержать необходимую сумму из зарплаты — взыскивать ее придется через суд, рассказала «Клерку» юрист Анна Краевская.

Для взыскания работодателю нужно подтвердить сам факт прямого действительного ущерба, противоправность действий или бездействия сотрудника, его вину, причинно-следственную связь и размер ущерба. Такой подход следует из постановления Пленума Верховного суда № 52. В судебной практике обязанность доказать эти обстоятельства также возлагают на работодателя.

В качестве доказательств могут использоваться отчетность, которую подписывал бухгалтер, переписка, результаты проверок, свидетельские показания и экспертные заключения, добавила доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталия Козьякова.

Особое значение имеет акт приема-передачи дел при увольнении. Если его нет, компании будет сложнее подтвердить, что нарушение возникло именно в период работы конкретного бухгалтера. В одном из споров Седьмой кассационный суд рассматривал отсутствие такого акта при решении вопроса о взыскании ущерба с бывшего главного бухгалтера.

«Увольнение бухгалтера — это не индульгенция. Расторжение договора после причинения ущерба не освобождает от материальной ответственности», — пояснила Краевская.

По общему правилу материальная ответственность сотрудника ограничена его средним месячным заработком. Для главного бухгалтера полную материальную ответственность можно отдельно предусмотреть непосредственно в трудовом договоре. При этом взыскать весь ущерб можно и по другим основаниям из ст. 243 ТК РФ, например при умышленном причинении ущерба. Такой подход подтверждал Верховный суд.

Работодателю нужно обратиться в суд в течение года со дня обнаружения ущерба. Поэтому значение имеет не только дата нарушения, но и момент, когда компания узнала о нем.