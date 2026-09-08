Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
КПП Главный Бухгалтер красный мобилка
Без паники! Все сдадут экзамены. Курс для родителей 8-11 классов от 100балльного репетитора
Бухгалтеры
Читать 1 мин
Эксклюзив

Увольнение бухгалтера не помешает компании взыскать с него ущерб

Компания может потребовать возместить ущерб и после увольнения бухгалтера. Но получить деньги с бывшего сотрудника можно только через суд, а работодателю придется доказать его вину и связь между действиями и убытками.

342 просмотра23 открытия

Расторжение трудового договора не освобождает бухгалтера от материальной ответственности за ущерб, который он причинил во время работы. После увольнения работодатель уже не может удержать необходимую сумму из зарплаты — взыскивать ее придется через суд, рассказала «Клерку» юрист Анна Краевская.

Для взыскания работодателю нужно подтвердить сам факт прямого действительного ущерба, противоправность действий или бездействия сотрудника, его вину, причинно-следственную связь и размер ущерба. Такой подход следует из постановления Пленума Верховного суда № 52. В судебной практике обязанность доказать эти обстоятельства также возлагают на работодателя.

В качестве доказательств могут использоваться отчетность, которую подписывал бухгалтер, переписка, результаты проверок, свидетельские показания и экспертные заключения, добавила доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталия Козьякова.

Особое значение имеет акт приема-передачи дел при увольнении. Если его нет, компании будет сложнее подтвердить, что нарушение возникло именно в период работы конкретного бухгалтера. В одном из споров Седьмой кассационный суд рассматривал отсутствие такого акта при решении вопроса о взыскании ущерба с бывшего главного бухгалтера.

«Увольнение бухгалтера — это не индульгенция. Расторжение договора после причинения ущерба не освобождает от материальной ответственности», — пояснила Краевская.

По общему правилу материальная ответственность сотрудника ограничена его средним месячным заработком. Для главного бухгалтера полную материальную ответственность можно отдельно предусмотреть непосредственно в трудовом договоре. При этом взыскать весь ущерб можно и по другим основаниям из ст. 243 ТК РФ, например при умышленном причинении ущерба. Такой подход подтверждал Верховный суд.

Работодателю нужно обратиться в суд в течение года со дня обнаружения ущерба. Поэтому значение имеет не только дата нарушения, но и момент, когда компания узнала о нем.

Автор
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка