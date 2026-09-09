Даже без зарплаты за директора придется платить минимум 8 тыс. рублей взносов в месяц

С 2026 года отсутствие зарплаты у руководителя больше не позволяет компании не платить за него страховые взносы. Минимальную базу рассчитывают из федерального МРОТ — 27 093 рублей.

Если выплаты директору коммерческой организации за месяц ниже МРОТ или их нет вообще, страховые взносы нужно рассчитать как минимум с 27 093 рублей. Новое правило действует с 1 января 2026 года, рассказала «Клерку» юрист Анна Краевская.

Изменения внес закон № 425-ФЗ в ст. 421 НК. При общем тарифе страховых взносов 30% компании придется платить за руководителя минимум 8 127,90 рубля в месяц, даже если фактически он не получает зарплату.

Правило применяется независимо от наличия трудового договора с директором. ФНС также разъясняла, что минимальная база действует, если руководитель находится в отпуске без сохранения зарплаты или на больничном либо работает неполное время.

«Отпуск за свой счет и неполное рабочее время взносы с МРОТ не снимают», — отметила Краевская.

Новое правило распространяется и на директора — единственного учредителя компании. Поэтому оставить «спящее» ООО без выплат руководителю и за счет этого полностью избежать страховых взносов с 2026 года не получится.

За полный год при минимальной базе и тарифе 30% сумма составит 97 534,80 рубля. При этом для отдельных случаев действуют исключения. Например, организации на АУСН применяют нулевой тариф страховых взносов.

Вопрос с оформлением трудового договора с директором — единственным участником остается спорным. Краевская отмечает, что Минтруд традиционно исходил из невозможности заключить договор с самим собой, тогда как Верховный суд признавал отношения с таким руководителем трудовыми для целей обязательного социального страхования.