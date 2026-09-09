Доход самозанятых в пищевой промышленности вырос на 77%

Наибольший прирост также зафиксирован в ремонте и отделке помещений и строительстве. Среднее предлагаемое вознаграждение за смену составило 5 618 рублей.

Доход самозанятых в пищевой промышленности с января по август 2026 года вырос на 77%.

Об этом сообщил «Известиям» старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка» Дмитрий Королев. В ремонте и отделке помещений прирост составил 63%, в строительстве — 59%.

«Больше всего вырос доход у самозанятых в сфере пищевой промышленности (+77%), ремонта и отделки помещений (+63%) и строительства (+59%)», — пояснил Королев.

Рост вознаграждений связан с дефицитом линейного персонала в ретейле, общепите и сфере услуг, а также с сезонным спросом на временных работников летом.

Среднее предлагаемое вознаграждение за смену во всех категориях исполнителей за январь — август достигло 5 618 рублей.

К концу августа 2026 года в России насчитывалось более 17,2 млн самозанятых. По исследованию платформы Qugo, их доходы за год увеличились на 14,2%.