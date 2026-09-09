Сокращенным работникам предложили давать кредитные каникулы на полгода

Обратиться за отсрочкой можно будет в течение 60 календарных дней после увольнения, но только до трудоустройства или восстановления на прежней работе.

Работники, уволенные из-за сокращения штата или ликвидации организации, смогут оформить кредитные каникулы на срок до шести месяцев.

Такой законопроект внесли в Госдуму 8 сентября 2026 года депутаты от КПРФ. Изменения предлагается внести в ст. 61-1 закона «О потребительском кредите (займе)».

«Обратиться за ними можно будет в течение 60 календарных дней после увольнения, но не позднее дня заключения нового трудового договора или восстановления на прежнем месте работы», — говористя в пояснительнойзаписке.

Сейчас заемщик может запросить кредитные каникулы, если его доход за последние два месяца снизился более чем на 30%. Авторы проекта отмечают, что после сокращения работнику приходится продолжать выплаты из выходного пособия, хотя поиск новой работы может занять длительное время.