Сокращенным работникам предложили давать кредитные каникулы на полгода
Обратиться за отсрочкой можно будет в течение 60 календарных дней после увольнения, но только до трудоустройства или восстановления на прежней работе.
Работники, уволенные из-за сокращения штата или ликвидации организации, смогут оформить кредитные каникулы на срок до шести месяцев.
Такой законопроект внесли в Госдуму 8 сентября 2026 года депутаты от КПРФ. Изменения предлагается внести в ст. 61-1 закона «О потребительском кредите (займе)».
«Обратиться за ними можно будет в течение 60 календарных дней после увольнения, но не позднее дня заключения нового трудового договора или восстановления на прежнем месте работы», — говористя в пояснительнойзаписке.
Сейчас заемщик может запросить кредитные каникулы, если его доход за последние два месяца снизился более чем на 30%. Авторы проекта отмечают, что после сокращения работнику приходится продолжать выплаты из выходного пособия, хотя поиск новой работы может занять длительное время.
Не примут. Но идея неплохая
Сокращают в первую очередь самых бесполезных. А тем кого не сократили каникулы не положены. КПРФ в своем репертуаре