Новая ловушка при сокращении штата: с 1 сентября у вернувшихся со службы сотрудников будет преимущество. Выпуск № 120 подкаста «Налоговое утро»
С 1 сентября 2026 года кадровики должны обновить чек-листы по сокращению из-за поправок в статью 179 ТК.
С 1 сентября вступила в силу новая редакция ТК: изменился лимит сверхурочной работы, правила установления испытательного срока для некоторых категорий, форма уведомления о приеме иностранца.
Кроме этого изменения затронули сокращение штата. Теперь при равной квалификации и производительности труда работодатель обязан оставить сотрудника, чей договор был приостановлен из-за мобилизации или военной службы и возобновлен после возвращения к этому же работодателю.
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