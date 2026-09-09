Роструд ответил, можно ли назначить сразу двух ответственных за трудовые книжки

Можно разделить обязанности по учету и выдаче трудовых книжек между несколькими кадровиками.

Онлайнинспекцию спросили – можно ли назначить ответственными за организацию работы по ведению, хранению, учету и выдаче трудовых книжек и вкладышей несколько работников в одной организации, например, двух работников отдела кадров.

«Полагаем, что можно», — ответил Роструд.

Согласно п. 42 Приложения № 2 к Приказу Минтруда от 19.05.2021 № 320н, работодатель обязан организовать работу по ведению, хранению, учету и выдаче трудовых книжек и вкладышей в них.

Уполномоченное лицо, назначаемое приказом работодателя, ведет, хранит, учитывает и выдает трудовые книжки.