Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
КПП Главный Бухгалтер черный мобилка
Купить подписку
Без паники! Все сдадут экзамены. Курс для родителей 8-11 классов от 100балльного репетитора
Трудовые отношения
Читать 1 мин

Роструд ответил, можно ли назначить сразу двух ответственных за трудовые книжки

Можно разделить обязанности по учету и выдаче трудовых книжек между несколькими кадровиками.

561 просмотр21 открытие

Онлайнинспекцию спросили – можно ли назначить ответственными за организацию работы по ведению, хранению, учету и выдаче трудовых книжек и вкладышей несколько работников в одной организации, например, двух работников отдела кадров.

«Полагаем, что можно», — ответил Роструд.

Согласно п. 42 Приложения № 2 к Приказу Минтруда от 19.05.2021 № 320н, работодатель обязан организовать работу по ведению, хранению, учету и выдаче трудовых книжек и вкладышей в них.
Уполномоченное лицо, назначаемое приказом работодателя, ведет, хранит, учитывает и выдает трудовые книжки.

 

Принимать и увольнять работников, а также оформлять отпуска научим на курсе профпереподготовки с дипломом «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С:ЗУП». Вы научитесь вести кадровый учет, оформлять все виды рабочего времени, вести воинский учет и работать в 1С:ЗУП.

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Цена курса со скидкой 71%: 9 250 рублей вместо 33 000 рублей. Срок акции ограничен.

Автор
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка