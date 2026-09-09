Назвали стоимость самой дорогой командировки в августе 2026

Самое дорогое проживание в командировке компания оплатила за пятизвездочный отель в Азии.

Трехдневное проживание одного сотрудника в пятизвездочном отеле в Азии стоило 702 тыс. рублей, подсчитал сервис «OneTwoTrip для бизнеса». В стоимость номера входили завтраки.

На втором месте оказалась недельная командировка специалиста оптовой компании в Санкт-Петербург. Проживание в пятизвездочном отеле без питания обошлось в 570 тыс. рублей.

Спортивная организация заплатила 442 тыс. рублей за семь ночей с завтраками для шести человек в четырехзвездочном отеле Казани.

Компания из сферы сельского хозяйства потратила 415 тыс. рублей на восемь ночей в лондонском пятизвездочном отеле для двух сотрудников. Еще 388 тыс. рублей стоило 30-дневное проживание двух человек в пятизвездочном отеле Владивостока без питания.

Самая дорогая железнодорожная поездка обошлась бизнесу в 154 тыс. рублей: три сотрудника проехали из Севастополя в Санкт-Петербург в вагоне класса люкс. Билеты Москва — Казань для восьми пассажиров того же класса стоили 139 тыс. рублей, а поездка четырех человек из Москвы в Санкт-Петербург — 129 тыс. рублей.