Эксперты назвали регионы с самой благополучной ситуацией на рынке труда

Москва и Санкт-Петербург заняли первые места в рейтинге регионов по состоянию рынка труда по итогам 2025 года.

Рейтинг рассчитали на основе данных Росстата по восьми показателям, включая зарплаты, занятость, условия труда и емкость регионального рынка.

Столица получила 97,57 балла, Санкт-Петербург — 93,26 балла. Далее расположились Московская область с 91,59 балла и Татарстан с 85,71 балла.

На пятую позицию поднялась Ленинградская область с 81,08 балла. В первую десятку вошли Нижегородская и Тюменская области, а Башкортостан и Красноярский край выбыли из нее. Средний балл по России увеличился на 1,42 пункта, рост зафиксирован в 75 регионах.

Последние места заняли Ингушетия, Дагестан, Тува, Чечня, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия. В каждом из этих регионов результат оказался ниже 40 баллов.

Снижение зафиксировано в десяти регионах. Наиболее заметно балл упал в Чукотском автономном округе — на 1,77, Кемеровской области — на 1,53 и Красноярском крае — на 1,03.