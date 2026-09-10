Эксперты назвали регионы с самой благополучной ситуацией на рынке труда
Москва и Питер возглавили рейтинг региональных рынков труда.
Москва и Санкт-Петербург заняли первые места в рейтинге регионов по состоянию рынка труда по итогам 2025 года.
Рейтинг рассчитали на основе данных Росстата по восьми показателям, включая зарплаты, занятость, условия труда и емкость регионального рынка.
Столица получила 97,57 балла, Санкт-Петербург — 93,26 балла. Далее расположились Московская область с 91,59 балла и Татарстан с 85,71 балла.
На пятую позицию поднялась Ленинградская область с 81,08 балла. В первую десятку вошли Нижегородская и Тюменская области, а Башкортостан и Красноярский край выбыли из нее. Средний балл по России увеличился на 1,42 пункта, рост зафиксирован в 75 регионах.
Последние места заняли Ингушетия, Дагестан, Тува, Чечня, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия. В каждом из этих регионов результат оказался ниже 40 баллов.
Снижение зафиксировано в десяти регионах. Наиболее заметно балл упал в Чукотском автономном округе — на 1,77, Кемеровской области — на 1,53 и Красноярском крае — на 1,03.