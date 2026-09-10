Нужно ли проводить инструктаж по ОТ, если директор ездит на личном авто?
Инструктаж по охране труда с работниками, которые используют свою машину в служебных целях, не нужен.
Директор и его замы ездят по рабочим вопросам на своих личных автомобилях.
Онлайнинспекцию спросили – нужно ли проводить им инструктаж по охране труда для этих случаев.
«Законодательство не предусматривает обязанности для работодателя проводить дополнительный инструктаж по охране труда с работниками, которые используют личный автомобиль в служебных целях», — пояснил Роструд.
Постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464 предусматривает такие виды инструктажей по охране труда:
вводный инструктаж по охране труда;
инструктаж по охране труда на рабочем месте;
целевой инструктаж по охране труда.
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