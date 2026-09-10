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Охрана труда
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Нужно ли проводить инструктаж по ОТ, если директор ездит на личном авто?

Инструктаж по охране труда с работниками, которые используют свою машину в служебных целях, не нужен.

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Директор и его замы ездят по рабочим вопросам на своих личных автомобилях.

Онлайнинспекцию спросили – нужно ли проводить им инструктаж по охране труда для этих случаев.

«Законодательство не предусматривает обязанности для работодателя проводить дополнительный инструктаж по охране труда с работниками, которые используют личный автомобиль в служебных целях», — пояснил Роструд.

Постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464 предусматривает такие виды инструктажей по охране труда:

  • вводный инструктаж по охране труда;

  • инструктаж по охране труда на рабочем месте;

  • целевой инструктаж по охране труда.

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