Нужно ли проводить инструктаж по ОТ, если директор ездит на личном авто?

Инструктаж по охране труда с работниками, которые используют свою машину в служебных целях, не нужен.

Директор и его замы ездят по рабочим вопросам на своих личных автомобилях.

Онлайнинспекцию спросили – нужно ли проводить им инструктаж по охране труда для этих случаев.

«Законодательство не предусматривает обязанности для работодателя проводить дополнительный инструктаж по охране труда с работниками, которые используют личный автомобиль в служебных целях», — пояснил Роструд.

Постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464 предусматривает такие виды инструктажей по охране труда: