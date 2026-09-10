Юрист объяснила, когда работник может отказаться от новых обязанностей

Компания может уточнять и дополнять существующие обязанности сотрудника, но не менять таким способом его трудовую функцию. Порядок изменения должностной инструкции зависит в том числе от того, как она оформлена.

Работодатель может добавить в должностную инструкцию обязанности, которые дополняют существующую трудовую функцию, детализируют рабочие процессы или учитывают новые технологические особенности. Об этом «Клерку» рассказала судебный юрист компании «Хелп Консалтинг» Маргарита Чикунова.

Если должностная инструкция оформлена как приложение к трудовому договору, изменить ее можно по соглашению сторон. Если это отдельный локальный нормативный акт, работодатель может корректировать его самостоятельно. Однако таким способом нельзя изменить трудовую функцию сотрудника или другие существенные договоренности сторон.

Отдельный порядок предусмотрен при изменении организационных или технологических условий труда. Например, это может произойти при внедрении нового оборудования или корпоративных систем, реорганизации или объединении подразделений.

В таком случае работодатель должен предупредить сотрудника об изменениях не менее чем за два месяца. Если тот отказывается продолжать работу в новых условиях, ему необходимо предложить имеющиеся вакансии.

При этом использовать такой механизм для фактического изменения трудовой функции нельзя. Например, в деле № 88-3428/2021 суд указал, что сокращение должностных обязанностей одновременно со снижением оклада в два раза фактически изменило прежнюю трудовую функцию сотрудника.

Если же работнику пытаются добавить совершенно новые обязанности, которые не относятся к его трудовой функции, он вправе отказаться и защищать свои права в трудовой инспекции или суде.