Эксперт объяснила, может ли работодатель отказать в выплате зарплаты наличными

Если в трудовом договоре предусмотрено перечисление зарплаты на банковский счет, одного заявления сотрудника недостаточно для перехода на наличные. Изменить способ выплаты можно по соглашению с работодателем.

Способ выплаты зарплаты закрепляют в трудовом договоре. Если стороны изначально договорились о безналичном расчете, сотрудник может подать заявление с просьбой выдавать деньги наличными, однако работодатель вправе не согласиться. Об этом «Клерку» рассказала судебный юрист компании «Хелп Консалтинг» Маргарита Чикунова.

При выплате зарплаты из кассы компании нужно определить дату, время и место выдачи денег во внутреннем документе, например в положении об оплате труда. Сотруднику также выдают расчетный листок.

Поступление денег в кассу со счета компании оформляют приходным кассовым ордером по форме № КО-1. При выдаче зарплаты одному сотруднику можно использовать расходный кассовый ордер по форме № КО-2, нескольким — платежную ведомость. Кассовые операции отражают в кассовой книге.

Ограничений по сумме зарплаты, которую можно выдать из кассы, нет, однако значение имеет источник наличных. По словам Чикуновой, для большинства компаний это деньги, снятые с банковского счета, или наличная выручка от физлиц.

Отдельное ограничение действует для бизнеса на АУСН. Компании и ИП на этом спецрежиме не могут выплачивать зарплату сотрудникам наличными — нарушение этого требования приведет к утрате права на АУСН.