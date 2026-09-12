Юрист объяснила, что делать, если заставляют уйти в отпуск за свой счет

Недостаток работы или финансовые проблемы компании не дают права принудительно отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Такой отпуск предоставляют по инициативе самого работника.

Если компания временно не может обеспечить сотрудников работой из-за отсутствия заказов или других проблем, работодатель не может требовать от них написать заявления на отпуск за свой счет. Об этом «Клерку» рассказала судебный юрист компании «Хелп Консалтинг» Маргарита Чикунова.

Закрепить право компании самостоятельно отправлять работников в неоплачиваемый отпуск в трудовом или коллективном договоре тоже нельзя. Условия, которые ухудшают положение сотрудников по сравнению с трудовым законодательством, не применяются.

Если компания временно не может обеспечить сотрудников работой, ситуация может оформляться как простой. Размер оплаты в таком случае зависит от причины простоя. При длительных проблемах работодатель также может провести сокращение с соблюдением установленной процедуры.

Еще один вариант — договориться с сотрудниками об изменении условий работы. Например, стороны могут согласовать сокращение рабочего времени или неполную рабочую неделю. Отпуск без сохранения зарплаты также возможен, но только по инициативе работника.

Сотрудник, которого вынудили написать заявление на неоплачиваемый отпуск, может отозвать его и собрать доказательства давления: переписку с руководством, аудиозаписи и свидетельские показания. Также можно обратиться в трудовую инспекцию.

Подобный спор рассматривал Второй кассационный суд общей юрисдикции. В деле № 88-26201/2021 сотрудник утверждал, что работодатель поставил его перед выбором между отпуском за свой счет и увольнением. На тот же период неоплачиваемые отпуска получили еще 22 работника компании.

По словам Чикуновой, массовость таких отпусков может стать дополнительным аргументом сотрудника в споре с работодателем. За нарушения компании также может грозить административная ответственность.