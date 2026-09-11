Участников госзакупок предложили автоматически проверять по данным ФНС

Отдельные требования к участникам закупок предложили проверять автоматически через сервис ФНС, сообщил начальник Управления специальных проектов ведомства Сергей Дубачев. Законопроект предусматривает использование данных налоговой службы, Росфинмониторинга и сведений о недостоверности записей в ЕГРЮЛ.

Также планируется изменить критерий допустимой задолженности. Сейчас он составляет 25% балансовой стоимости активов, а законопроект предлагает установить наибольшую из величин — 1% активов или 3 000 рублей. Для ИП это будет 1% доходов или 3 000 рублей. Показатели второго этапа оценки финансового состояния бизнеса при проверке применять не будут.

«Наша цель — не навязывать оценки, а предоставить прозрачную систему комплаенса, исключающую фальсификации и сомнительные документы при участии в закупках», — пояснил Сергей Дубачев. По его словам, точность данных сервиса за три года работы достигла 99,6%, система использует более 80 показателей.

ФНС также планирует интегрировать сервис в законодательство по законам № 44-ФЗ и 223-ФЗ. Кроме того, ведомство совместно с компанией «1С» встраивает его функции через API в бухгалтерские программы, чтобы бизнес мог получать актуальные данные по цепочке контрагентов с их согласия.