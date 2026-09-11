Эксперт назвал самый выгодный месяц для отпуска в 2026 году

До конца 2026 года максимальную финансовую выгоду от отпуска можно получить в сентябре или октябре. В октябре будет 22 рабочих дня и не будет государственных праздников.

Октябрь станет наиболее выгодным месяцем для отпуска до конца 2026 года, сообщил доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук Михаил Афанасьев.

«С финансовой точки зрения до конца 2026 года выгоднее всего уходить в отпуск в сентябре или октябре», — отметил Михаил Афанасьев.

При 22 рабочих днях стоимость одного рабочего дня в октябре будет минимальной. Отпускные рассчитывают по среднему заработку за 12 календарных месяцев перед отпуском, поэтому они могут оказаться сопоставимы с обычной зарплатой за дни отдыха или превысить ее.