Инвестор рассказал, как бухгалтеру увеличить доход в 10 раз

Бухгалтеру для существенного роста дохода недостаточно годами выполнять одни и те же задачи. Один из вариантов — постепенно переходить от учета к финансовому анализу и работе с данными.

Бухгалтеры, которые выстраивают карьерную траекторию и осваивают смежные направления, за 10–15 лет могут увеличить доход в десять раз относительно средней зарплаты по стране. Об этом в интервью «Клерку» рассказал инвестор Александр Журба, который за свою карьеру вложил более $200 млн в 100+ компаний.

В качестве одного из вариантов Журба привел переход из бухгалтерии в финансовый анализ, а затем — в аналитику данных. При этом специалист, который продолжает выполнять одни и те же задачи и не развивается, рискует со временем проиграть по доходам квалифицированным рабочим.

На длинной карьерной дистанции интеллектуальные профессии, по мнению инвестора, сохраняют потенциал для роста доходов. Отдельные рабочие специальности могут временно опережать их по зарплатам, однако физический труд ограничивает продолжительность карьеры.

Еще один путь к более высокому доходу — переход к управлению. Журба считает, что основные деньги сосредоточены в управлении, продажах и системной работе с людьми, а у индивидуального специалиста без управленческих функций со временем возникает потолок дохода.

Полное интервью с Александром Журбой читайте на «Клерке».