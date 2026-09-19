Инвестор объяснил, почему основатель может мешать росту собственного бизнеса

Главным ограничением для малого бизнеса может оказаться не ситуация на рынке, а ошибки самого предпринимателя. Среди них — неумение считать экономику, поспешные решения и ожидание быстрых результатов.

Основной проблемой малого бизнеса часто становится его собственный основатель, а не кризис или недостаточная доля рынка. Об этом в интервью «Клерку» рассказал инвестор Александр Журба.

По его словам, на первом этапе предпринимателю важнее выстроить внутренние процессы и добиться нормальной экономики бизнеса, чем думать о покупке конкурентов или расширении доли рынка.

«Основное ограничение роста — не кризис и не рыночная доля, а некомпетентность самого основателя либо отсутствие маржи в выбранной нише. Поэтому основная проблема малого бизнеса — как правило, его основатель», — отметил Журба.

Среди проблем предпринимателей он выделил отсутствие опыта, непонимание своего бизнеса, неумение считать показатели, эмоциональные и поспешные решения, а также стремление получить быстрый результат.

По мнению инвестора, в текущей экономической ситуации бизнесу прежде всего нужно правильно рассчитать собственную экономику. Компания должна продавать дороже, чем покупает, а полученная разница — обеспечивать достаточную доходность на вложенный капитал.

Полное интервью с Александром Журбой читайте на «Клерке».