Брачный договор может поменять размер имущественного налогового вычета

Супруг сможет заявить вычет по процентам в полном объеме, если по брачному договору к нему перешли все права и обязанности по кредиту.

Условия получения имущественного вычета по НДФЛ за совместно приобретенное жилье могут измениться после заключения брачного договора, напомнило УФНС по Смоленской области. Это возможно в том числе после того, как супруги распределили вычет в равных долях.

«Если супруги приобрели квартиру в совместную собственность и воспользовались правом на имущественный вычет в равных долях, а затем заключили брачный договор, по которому все права и обязанности по кредиту и процентам перешли к одному из них в единоличное владение, то этот супруг вправе заявить вычет по процентам в полном объеме», — уточнила замначальника отдела камерального контроля НДФЛ Марина Буравова.

По общему правилу жилье, приобретенное в браке, относится к совместной собственности супругов. Каждый из них вправе получить имущественный вычет в пределах 2 млн рублей от стоимости квартиры и 3 млн рублей по уплаченным ипотечным процентам. Изменить порядок супруги могут брачным договором.