Эксперт: снижение ключевой ставки до 13% к концу года — достижимый, но не базовый сценарий

Траектория ставки будет зависеть прежде всего от динамики инфляции и инфляционных ожиданий.

Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых соответствует базовому сценарию, отметила руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

Регулятор сохранил осторожный подход на фоне усилившегося ценового давления: по оценке ЦБ, устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год, а годовая инфляция на 7 сентября составила 6,3%. Инфляционные ожидания также остаются повышенными. При этом экономика в третьем квартале растет умеренными темпами, а потребительский спрос замедляется, хотя все еще остается повышенным. В этих условиях у регулятора пока недостаточно оснований для продолжения снижения ставки.

Дальнейшая траектория ставки будет зависеть прежде всего от динамики инфляции и инфляционных ожиданий. ЦБ ожидает, что инфляция продолжит снижение. Но проинфляционные риски выросли и сейчас преобладают над дезинфляционными.

Снижение ключевой ставки до 13% к концу года остается достижимым, но не базовым сценарием, считает Солдатенкоа.

Для этого потребуется устойчивое замедление инфляции, дальнейшее снижение инфляционных ожиданий и отсутствие новых проинфляционных факторов со стороны внутреннего спроса, бюджета, курса или внешних условий.

По вкладам рынок уже отражает ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, причем динамика зависит от срока размещения.

В ипотеке ставки за последние недели немного снизились, несмотря на сохранение ключевой ставки.

«Существенного оживления рыночной ипотеки стоит ждать только тогда, когда ставки опустятся до уровней, при которых ежемесячный платеж станет доступнее для массового заемщика», — уточнила эксперт.

По потребительским кредитам средняя ставка, наоборот, выросла с 26,3% до 26,9%. Банки также учитывают премию за риск, ужесточают подходы к оценке заемщиков и работают в условиях макропруденциальных ограничений ЦБ. Поэтому сохранение ключевой ставки на уровне 14% само по себе не создает условий для быстрого удешевления потребительских кредитов.