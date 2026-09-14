На программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» кабмин выделит свыше 300 млн

Дополнительное финансирование получат регионы, где такая поддержка наиболее востребована. Субъекты направят еще около 140 млн рублей.

Правительство дополнительно выделит свыше 300 млн рублей на выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Соответствующее распоряжение от 12 сентября 2026 года №2501-р опубликовано на сайте кабмина.

«Софинансируем расходы регионов на предоставление выплат, выделим на это дополнительно свыше 300 млн рублей тем российским субъектам, где подобная поддержка наиболее востребована», — сказал Мишустин.

Федеральное финансирование более чем вдвое превысит вклад регионов. Общая поддержка позволит привлечь около 500 врачей, фельдшеров, медсестер и акушеров в медорганизации сельской местности, малых городов и удаленных поселков.