Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
Осенняя распродажа мобилка
Купить подписку
Диагностика знаний ребенка с методистом курсов в «100балльном репетиторе»
Интернет и технологии
Читать 1 мин

На особо значимые ИТ-проекты выдадут гранты до 2 млрд рублей

Заявки принимают с 11 сентября по 19 октября 2026. Финансирование можно получить на доработку и внедрение российских ИТ-решений для замены зарубежного ПО.

1 открытие

Прием заявок на гранты для особо значимых проектов открыло Минцифры. Отбор проводит Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) по обновленным правилам правительства.

«Подать заявку могут заказчики, которые дорабатывают и внедряют отечественные ИТ-решения для замещения зарубежного программного обеспечения», — сообщили в Минцифры.

Условия финансирования зависят от категории проекта и заказчика.

Размер гранта составит от 100 млн до 2 млрд рублей, срок реализации проекта — до четырех лет. Проекты в области искусственного интеллекта, которые отвечают установленным требованиям, а также заказчики из реестра ОПК с рентабельностью активов менее 3% смогут получить до 80% грантового финансирования. Для остальных заказчиков лимит составляет 50%.

Количество документов для участия сократили по сравнению с предыдущими отборами, требования к отчетности упростили. Итоги отбора подведут в конце года.

Автор
luchinin

Штрафы выросли в 50 раз, а навязывают — в 2 раза чаще: экономика банков победила

Платная галочка: банки продолжают играть со штрафами и клиентами

Штрафы выросли в 50 раз, а навязывают — в 2 раза чаще: экономика банков победила
585
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка