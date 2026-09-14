На особо значимые ИТ-проекты выдадут гранты до 2 млрд рублей

Заявки принимают с 11 сентября по 19 октября 2026. Финансирование можно получить на доработку и внедрение российских ИТ-решений для замены зарубежного ПО.

Прием заявок на гранты для особо значимых проектов открыло Минцифры. Отбор проводит Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) по обновленным правилам правительства.

«Подать заявку могут заказчики, которые дорабатывают и внедряют отечественные ИТ-решения для замещения зарубежного программного обеспечения», — сообщили в Минцифры.

Условия финансирования зависят от категории проекта и заказчика.

Размер гранта составит от 100 млн до 2 млрд рублей, срок реализации проекта — до четырех лет. Проекты в области искусственного интеллекта, которые отвечают установленным требованиям, а также заказчики из реестра ОПК с рентабельностью активов менее 3% смогут получить до 80% грантового финансирования. Для остальных заказчиков лимит составляет 50%.

Количество документов для участия сократили по сравнению с предыдущими отборами, требования к отчетности упростили. Итоги отбора подведут в конце года.