Роструд: новые правила оплаты переработок не обязывают считать сверхурочные помесячно

При суммированном учете сверхурочные часы все так же считают по итогам учетного периода.

График работника – сутки через трое. Суммированный учет рабочего времени, учетный период – квартал.

Составлен график на 3 квартал: 174 ч. за июль, 186 ч. за август, 168 ч. за сентябрь.

За 3 квартал сотрудник отработал 528 ч. при норме 528 ч. Но с 1 сентября вступили в силу новые правила оплаты переработки.

Нужно ли теперь платить переработку помесячно, будет ли считаться переработка в августе: норма 176 ч., отработал 186 ч., спросили на сайте Онлайнинспекции.

«Подсчет сверхурочной работы при суммированном учете рабочего времени ведется по окончании учетного периода», — ответил Роструд.

Сверхурочная работа при суммированном учете рабочего времени – это работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период (ч. 1 ст. 99 ТК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 152 ТК РФ при суммированном учете рабочего времени сверхурочная работа оплачивается: за первые два часа работы – не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере, начиная со 121-го часа – не менее чем в двойном размере за каждый час.