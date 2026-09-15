Роструд: новые правила оплаты переработок не обязывают считать сверхурочные помесячно
При суммированном учете сверхурочные часы все так же считают по итогам учетного периода.
График работника – сутки через трое. Суммированный учет рабочего времени, учетный период – квартал.
Составлен график на 3 квартал: 174 ч. за июль, 186 ч. за август, 168 ч. за сентябрь.
За 3 квартал сотрудник отработал 528 ч. при норме 528 ч. Но с 1 сентября вступили в силу новые правила оплаты переработки.
Нужно ли теперь платить переработку помесячно, будет ли считаться переработка в августе: норма 176 ч., отработал 186 ч., спросили на сайте Онлайнинспекции.
«Подсчет сверхурочной работы при суммированном учете рабочего времени ведется по окончании учетного периода», — ответил Роструд.
Сверхурочная работа при суммированном учете рабочего времени – это работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период (ч. 1 ст. 99 ТК РФ).
Согласно ч. 1 ст. 152 ТК РФ при суммированном учете рабочего времени сверхурочная работа оплачивается: за первые два часа работы – не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере, начиная со 121-го часа – не менее чем в двойном размере за каждый час.
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