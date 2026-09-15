Мошенники выманивают у пенсионеров коды под предлогом отказа от цифровых рублей

Аферисты представляются сотрудниками банков и предлагают отменить перевод пенсии в цифровые рубли.

Пенсионерам массово звонят мошенники и сообщают о якобы обязательном переводе выплат в цифровые рубли.

Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. Злоумышленники представляются сотрудниками центробанка или коммерческих банков.

Для «отмены» перевода они просят продиктовать проверочный код из смс. После получения кода аферисты могут провести денежную операцию.

«Мошеловка» рекомендует никому не сообщать коды, пароли и логины под предлогом отмены перевода пенсий или пособий.

«Банк России и коммерческие банки никогда не принуждают граждан к обязательной конвертации денег в цифровые рубли — выбор формы хранения средств остается добровольным», — подчеркнули в «Мошеловке».

Цифровой рубль дополняет наличную и безналичную формы российской валюты. Пользоваться им можно только добровольно: без согласия человека цифровой кошелек не откроют.