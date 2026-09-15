90% отечественных материалов для микроэлектроники делают из иностранного сырья

Российские предприятия используют 84% материалов отечественного производства, но большинство из них можно считать российскими лишь условно. Производство необходимого сырья и компонентов в стране отсутствует.

Доля отечественных материалов в российской микроэлектронике достигла 84%, сообщил руководитель департамента материалов МНТЦ МИЭТ Вадим Ежлов на форуме «Микроэлектроника 2026». При этом 90% таких материалов выпускают из иностранного сырья. Всего в презентации учитывается 5 112 наименований.

Для пассивной электроники используются 4 150 позиций, из которых 86% произведены в России. Еще 947 позиций относятся к микро-, СВЧ- и силовой электронике: здесь доля отечественных материалов составляет 74%. Речь идет о специальных материалах для радиоэлектронной промышленности, без учета химических материалов.

«После распада СССР многие сложные химические производства пришли в упадок: разрушились цепочки, ушли компетенции, закрылись лаборатории», — пояснили в МНТЦ МИЭТ.

Для восстановления выпуска нужны инвестиции в НИОКР, дорогое оборудование и подготовка кадров. Проекты также сдерживает недостаточный внутренний спрос.

Программа развития электронного машиностроения предусматривает импортозамещение около 70% оборудования и материалов к 2030 году и запуск 110 ОКР.

До 2030 года на нее предусмотрено более 240 млрд рублей, однако дефицит финансирования оценивается в 33,1 млрд рублей. К концу 2025 года отставание по запуску НИОКР превысило 60 работ.