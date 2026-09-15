🛍 Приток новых продавцов на маркетплейсы сократился на 27%

За июнь–август 2026 на площадки вышло заметно меньше новых селлеров, чем годом ранее. Предприниматели активнее переходят на хранение товаров на собственных складах и развивают интернет-магазины.

Число новых продавцов на маркетплейсах за лето 2026 года сократилось на 27% год к году, следует из данных Торгово-промышленной палаты. Сервис «МойСклад», учитывающий данные 50 тыс. компаний, оценил падение в 53%.

На начало сентября на площадках работали почти 800 тыс. селлеров, при этом ФНС оценивает их число в 850 тыс.

Приток продавцов сдерживают насыщение рынка, конкуренция, расходы на логистику и продвижение, маркировка, рост налогов и изменение алгоритмов площадок. В то же время Wildberries сообщил об увеличении числа новых личных кабинетов на 12% за январь–август 2026 года, а Ozon не зафиксировал снижения числа партнеров.

Дополнительным фактором могли стать атаки БПЛА на логистические объекты. После них доля продавцов Wildberries, работающих по модели FBS с хранением товаров на собственном складе, выросла с 55,1% в июне до 97,4% в конце августа. На Ozon показатель увеличился с 63,3 до 73,1%.

Число новых интернет-магазинов с продажами на платформе «Яндекс KIT» в августе выросло на 59% к июлю. При этом оборот интернет-торговли за январь–июль 2026 года достиг 8,4 трлн рублей, увеличившись на 18,4% год к году. АКИТ ожидает, что по итогам года рынок вырастет до 15,8 трлн рублей.