Из зарплаты сотрудника в некоторых случаях могут удержать до 70%

Обычный предел удержаний из зарплаты составляет 20%, но при исполнении нескольких документов он может увеличиться. По отдельным требованиям закон разрешает удерживать до 70% дохода.

Работодатель должен учитывать ограничения по размеру удержаний, даже если на сотрудника поступило несколько исполнительных документов. Об этом «Клерку» рассказала судебный юрист компании «Хелп Консалтинг» Маргарита Чикунова.

Общее ограничение установлено ст. 138 ТК и составляет 20% зарплаты. В предусмотренных законом случаях размер удержаний может достигать 50%.

Максимальный предел в 70% применяется, в частности, при взыскании алиментов, возмещении вреда жизни и здоровью, вреда из-за смерти кормильца или преступления.

При этом сотрудник в некоторых случаях может обратиться к приставу с заявлением о сохранении дохода в размере прожиточного минимума. Если пристав вынес соответствующее постановление, работодатель должен учитывать его при расчете доступной для взыскания суммы.

Бухгалтерии также необходимо учитывать очередность исполнительных документов. Если денег не хватает на несколько требований одной очереди, удержанную сумму распределяют между взыскателями пропорционально.

Превышать установленный предел из-за того, что работодателю одновременно поступило несколько документов, нельзя. За нарушение порядка исполнения требований возможна административная ответственность, а при излишнем удержании работодатель также должен компенсировать сотруднику его потери.