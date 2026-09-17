Эксперт рассказала, с каких выплат сотруднику нельзя удерживать долги

При расчете удержаний бухгалтерии нужно сначала исключить доходы, которые защищены от взыскания. Наличие исполнительного документа само по себе не дает работодателю права удерживать деньги со всех выплат сотруднику.

Перечень доходов, на которые нельзя обращать взыскание, установлен ст. 101 закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Об этом «Клерку» рассказала судебный юрист компании «Хелп Консалтинг» Маргарита Чикунова.

По словам эксперта, в перечень входят различные целевые и компенсационные выплаты, отдельные пособия, алименты, некоторые суммы единовременной материальной помощи и средства материнского капитала.

Поэтому бухгалтеру недостаточно определить общий доход сотрудника и применить к нему установленный процент удержания. Сначала нужно проверить вид каждой выплаты и распространяется ли на нее взыскание, а уже после этого рассчитывать доступную сумму.

Дополнительно нужно учитывать постановление пристава о сохранении прожиточного минимума, если сотрудник воспользовался таким правом.

Ошибка при определении доступной для взыскания суммы может привести не только к претензиям сотрудника. За нарушение законодательства об исполнительном производстве для должностных лиц предусмотрен штраф от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, для организаций — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Если из дохода сотрудника удержали больше разрешенного, административный штраф не освобождает работодателя от обязанности урегулировать последствия излишнего взыскания перед работником.