Старение населения ограничивает реализацию крупных промпроектов

Сокращение трудоспособного населения особенно заметно в малых и средних городах, где запускают проекты нового промышленного развития. Одновременно население концентрируется в крупных городах и агломерациях.

Российская экономика сталкивается с быстрым сокращением и старением населения, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников в обращении к участникам Байкальского международного демографического форума. Аналогичные процессы происходят и в других развитых странах.

«Характер демографического развития и распределения населения сегодня становится ключевой характеристикой и ключевым вызовом современности для устойчивого развития и реализации крупных мегапроектов», — отметил Александр Масленников.

Городское население демонстрирует устойчивые тренды суженного воспроизводства.

Доля людей молодого и среднего возраста, которые необходимы для развития экономики, сокращается.

Наиболее остро эти процессы проявляются в малых и средних городах. Такие населенные пункты становятся площадками для крупных проектов нового промышленного развития, поэтому нехватка кадров создает риски для государства и бизнеса.