Определение суда: работодатель обязан расследовать травму сотрудника при падении со стула
Несчастный случай произошел в рабочее время, а сотрудник своевременно сообщил о нем. За бездействие с организации также взыскали компенсацию морального вреда.
Бездействие работодателя, который не расследовал травму сотрудника в служебном помещении, признали незаконным апелляция и кассация. Организацию обязали провести расследование несчастного случая.
Сотрудница упала при повороте спинки офисного кресла, ударилась затылком о деревянный шкаф. Она обратилась в больницу, где врачи подтвердили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга.
Работница сообщила о происшествии работодателю, но тот ничего не предпринял, поэтому она подала в суд.
Первая инстанция не поддержала истца, но апелляция и кассация учли, что травма получена в офисе в рабочее время, а сообщение о несчастном случае поступило своевременно, говорится в определении 5-го КСОЮ от 04.08.2026 № 88-6307/2026.
Помимо обязанности провести расследование, на организацию возложили выплату компенсации морального вреда.
я так и не понял. А какой вред понесла пострадавшая?
Ну то что предприятие нарушило законодательство - понятно. Ладно, обязанность проводить расследования есть. Не провели. Пусть за это штраф.
Но как эта чудо дополнительно пострадало?
Кто-нить пояснит? в какой стороне страдания находятся?
Не фиг спать на рабочем месте! Пусть приведёт спинку кресла в вертикальное положение!
выдать ей табуретку