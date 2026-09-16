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Охрана труда
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Определение суда: работодатель обязан расследовать травму сотрудника при падении со стула

Несчастный случай произошел в рабочее время, а сотрудник своевременно сообщил о нем. За бездействие с организации также взыскали компенсацию морального вреда.

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Бездействие работодателя, который не расследовал травму сотрудника в служебном помещении, признали незаконным апелляция и кассация. Организацию обязали провести расследование несчастного случая.

Сотрудница упала при повороте спинки офисного кресла, ударилась затылком о деревянный шкаф. Она обратилась в больницу, где врачи подтвердили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга.

Работница сообщила о происшествии работодателю, но тот ничего не предпринял, поэтому она подала в суд.

Первая инстанция не поддержала истца, но апелляция и кассация учли, что травма получена в офисе в рабочее время, а сообщение о несчастном случае поступило своевременно, говорится в определении 5-го КСОЮ от 04.08.2026 № 88-6307/2026.

Помимо обязанности провести расследование, на организацию возложили выплату компенсации морального вреда.

Автор
Павел Желновод
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