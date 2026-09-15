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Маркетинг
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Wildberries опроверг массовые блокировки кошельков клиентов

Доступ к кошельку могут ограничить только при нарушении закона. Требование подтверждать происхождение средств при выкупе товаров на сумму свыше 20 тыс. рублей компания не подтвердила.

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Информация о массовых блокировках кошельков клиентов Wildberries не соответствует действительности, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

Ранее Telegram-каналы писали, что маркетплейс якобы запрашивает подтверждение происхождения средств, потраченных на площадке. Также сообщалось о возможной блокировке кошелька при единовременном выкупе товаров более чем на 20 тыс. рублей.

«Ограничения доступа к кошелькам возможны только в случае нарушения закона — это требование для всех участников рынка», — заявили в RWB.

Ранее ТГ-каналы писали, что Wildberries требует у клиентов подтверждение происхождения денег при крупных покупках — от 20 тысяч рублей. Для разблокировки площадка якобы просила предоставить 2-НДФЛ, договор продажи квартиры или другие документы.

Автор
Илья Андреев
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