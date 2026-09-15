Команда «Клерка» сделала сайт быстрее, стабильнее и заметнее для поисковиков

Платформенная команда занимаетс SEO, инфраструктурой, производительностью, техдолгом, безопасностью и стабильностью.

За последниц месяц время проделали колоссальную работу. Представляем дайджест главных побед платформенной команды «Клерка» за последний месяц:

1. Индексация и SEO: чтобы «Клерк» находили

Для нашего портала органика — один из главных источников роста аудитории. Команда исправила десятки технических ошибок, которые мешали поисковым роботам и приводили к потере позиций.

Починили поиск и ленты: оптимизировали основной поиск на Manticore Search, устранили ошибки 503 на страницах с лентами и внедрили «умный» кеш на случай отказа поискового движка;

Новый бэкенд поиска;

Стабилизировали сервисы: устранили проблемы в работе IndexNow и вернули корректную индексацию трибуны;

Победили скрытые баги;

Ликвидировали дубли страниц;

Убрали битые ссылки (404);

Навели порядок в Налоговом кодексе: устранили дубли контента на страницах НК;

Исправили разметку — теперь при отправке статьи в мессенджеры подтягивается корректная картинка.

2. Производительность и инфраструктура: быстрее в 5 раз

Быстрый сайт не теряет пользователей и лучше ранжируется поисковиками. Команда серьезно снизила нагрузку на серверы и ускорила отдачу контента.

Ускорение фронтенда: настроили прямую работу фронтенда с бэкендом. Время ответа сократилось с 0,2 с до 0,04 с (сайт стал быстрее в 5 раз!);

Оптимизация рекламы;

Разгрузка серверов: перенесли кэш-шлюз в RAM (нагрузка на чтение/запись упала в 2,5 раза);

Мгновенные публикации и комментарии: исправили баги с долгим сохранением комментариев и долгой публикацией постов — теперь всё улетает на сайт мгновенно;

Вынос тяжелых процессов: перенесли сервис очередей и тяжелых воркеров на отдельную инфраструктуру.

3. Стабильность и защита сайта

Бесперебойная работа — это доверие читателей. Платформенная команда провела масштабный пул работ по отсечению зловредного трафика и снижению даунтаймов.

Защита от парсинга;

Настроили антиспам и валидацию входящих лидов;

Починили уведомления: исправлен баг, из-за которого на сайте не отображалось или не обновлялось количество уведомлений;

Готовность к ЧС: формализовали порядок действий при критических инцидентах;

Оптимизация кода: провели аудит тяжелых запросов к базе и разгрузили их.

4. Архитектура и техдолг: фундамент для будущего

Чтобы «Клерк» оставался гибким и масштабируемым, мы начали глобальную перестройку — постепенный переход от монолита к микросервисам.

Платформенная команда делает работу, которая напрямую влияет на скорость, стабильность и поисковую видимость «Клерка».

Мы продолжим развивать архитектуру, повышать устойчивость к нагрузкам и обязательно будем делиться с вами результатами.