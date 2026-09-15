Команда «Клерка» сделала сайт быстрее, стабильнее и заметнее для поисковиков
Дайджест главных побед платформенной команды «Клерка» за последний месяц.
Платформенная команда занимаетс SEO, инфраструктурой, производительностью, техдолгом, безопасностью и стабильностью.
За последниц месяц время проделали колоссальную работу. Представляем дайджест главных побед платформенной команды «Клерка» за последний месяц:
1. Индексация и SEO: чтобы «Клерк» находили
Для нашего портала органика — один из главных источников роста аудитории. Команда исправила десятки технических ошибок, которые мешали поисковым роботам и приводили к потере позиций.
Починили поиск и ленты: оптимизировали основной поиск на Manticore Search, устранили ошибки 503 на страницах с лентами и внедрили «умный» кеш на случай отказа поискового движка;
Новый бэкенд поиска;
Стабилизировали сервисы: устранили проблемы в работе IndexNow и вернули корректную индексацию трибуны;
Победили скрытые баги;
Ликвидировали дубли страниц;
Убрали битые ссылки (404);
Навели порядок в Налоговом кодексе: устранили дубли контента на страницах НК;
Исправили разметку — теперь при отправке статьи в мессенджеры подтягивается корректная картинка.
2. Производительность и инфраструктура: быстрее в 5 раз
Быстрый сайт не теряет пользователей и лучше ранжируется поисковиками. Команда серьезно снизила нагрузку на серверы и ускорила отдачу контента.
Ускорение фронтенда: настроили прямую работу фронтенда с бэкендом. Время ответа сократилось с 0,2 с до 0,04 с (сайт стал быстрее в 5 раз!);
Оптимизация рекламы;
Разгрузка серверов: перенесли кэш-шлюз в RAM (нагрузка на чтение/запись упала в 2,5 раза);
Мгновенные публикации и комментарии: исправили баги с долгим сохранением комментариев и долгой публикацией постов — теперь всё улетает на сайт мгновенно;
Вынос тяжелых процессов: перенесли сервис очередей и тяжелых воркеров на отдельную инфраструктуру.
3. Стабильность и защита сайта
Бесперебойная работа — это доверие читателей. Платформенная команда провела масштабный пул работ по отсечению зловредного трафика и снижению даунтаймов.
Защита от парсинга;
Настроили антиспам и валидацию входящих лидов;
Починили уведомления: исправлен баг, из-за которого на сайте не отображалось или не обновлялось количество уведомлений;
Готовность к ЧС: формализовали порядок действий при критических инцидентах;
Оптимизация кода: провели аудит тяжелых запросов к базе и разгрузили их.
4. Архитектура и техдолг: фундамент для будущего
Чтобы «Клерк» оставался гибким и масштабируемым, мы начали глобальную перестройку — постепенный переход от монолита к микросервисам.
Платформенная команда делает работу, которая напрямую влияет на скорость, стабильность и поисковую видимость «Клерка».
Мы продолжим развивать архитектуру, повышать устойчивость к нагрузкам и обязательно будем делиться с вами результатами.