ИП будут платить НДФЛ с процентов по вкладам вместо налога по спецрежиму

С 2026 года проценты по банковским вкладам и счетам ИП не включаются в налоговую базу спецрежимов. НДФЛ начислят только на процентный доход сверх необлагаемого лимита.

Проценты по вкладам ИП с доходов за 2026 год облагаются НДФЛ по правилам для физлиц. Ранее предприниматели на спецрежимах учитывали их как предпринимательский доход и, например, при УСН «Доходы» платили налог по ставке 6%.

Ставка НДФЛ составит 13%, если совокупная сумма соответствующих налоговых баз не превышает 2,4 млн рублей, и 15% с превышения. Ставки 18%, 20% и 22% к процентам по вкладам не применяются.

Размер самого вклада на налог не влияет. ФНС суммирует проценты по всем вкладам и счетам в российских банках и вычитает единый необлагаемый лимит. За 2026 год его рассчитывают как 1 млн рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку ЦБ на первое число каждого месяца года.

Пока расчетный лимит составляет 160 тыс. рублей. То есть, при доходе 200 тыс. рублей налоговая база составит 40 тыс.

Банки передадут сведения о доходах в ФНС, поэтому подавать декларацию не потребуется.

Налог с процентов, полученных в 2026 году, нужно будет уплатить по уведомлению до 1 декабря 2027 года.