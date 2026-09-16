Для участников СВО предложили ввести квоту на трудоустройство до 4%

Единая квота может появиться в компаниях со штатом более 35 человек. Она также будет распространяться на ополченцев, воевавших с мая 2014 года.

Единую квоту в размере 2–4% для трудоустройства участников СВО и ополченцев предложил ввести лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Инициатива затронет работодателей, у которых численность коллектива превышает 35 человек.

Сейчас вопрос о квотировании рабочих мест для участников спецоперации решают регионы, поэтому требования в субъектах различаются. Миронов считает, что правила должны быть едиными для всей страны.

«Никаких различий в регионах быть не должно. Пора вводить единые правила, нужна единая квота для трудоустройства участников СВО», — заявил депутат.

«Справедливая Россия» также планирует предложить единый федеральный электронный сертификат для реабилитации участников СВО и членов их семей. По нему можно будет получать медицинскую помощь в государственных и частных клиниках по всей стране.