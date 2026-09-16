Налоговая: за наличные расчеты с нерезидентами оштрафуют на сумму до 40% операции

Зарплату, оплату по договорам, займы и ряд других выплат нерезидентам нужно проводить через счета в уполномоченных банках. Ограничения распространяются на иностранцев и лиц без гражданства без ВНЖ в России.

Наличные расчеты с нерезидентами по отдельным операциям нарушают валютное законодательство, напомнило УФНС по Республике Хакасия. Требования установлены ст. 14 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ.

Наличными нельзя выплачивать нерезидентам зарплату и вознаграждение за работы или услуги по гражданско-правовым договорам.

Запрет также касается расчетов по договорам купли-продажи движимого и недвижимого имущества, аренды, выдачи и получения займов или кредитов. Кроме того, нерезидент не может внести вклад в уставный капитал через кассу организации.

Операции, проведенные не через счета в уполномоченных банках, признаются незаконными. По ч. 1 ст. 15.25 КоАП, гражданам, ИП и организациям грозит штраф от 20 до 40% суммы операции. Для должностных лиц штраф составляет от 20 до 40% суммы, но не более 30 тыс. рублей.