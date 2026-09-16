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УСН
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Доход ИП за 2025 год превысил 20 млн рублей из-за вкладов: нужно ли платить НДС в 2026 году?

Проценты по депозитам не учитываются в лимите доходов при освобождении ИП на УСН от НДС.

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Доход ИП на УСН за 2025 год составил 24 млн. Но в состав доходов включены проценты по депозитам в сумме 5 млн.

Действует ли освобождение от уплаты НДС для этого ИП до превышения порога в 20 млн. в 2026 году, спросили налоговую службу.

Проценты по депозитам не включаются в доходы ИП за 2025 год при расчете лимита доходов для освобождения от уплаты НДС, напомнили в чате ФНС.

Это предусмотрено в абз. 8 п. 1 ст. 145 НК.

Разъяснения порядка освобождения от НДС есть в п. 2 Методических рекомендаций по НДС для УСН 2026, добавили налоговики.

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Автор
КонсультантПлюс
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