Доход ИП за 2025 год превысил 20 млн рублей из-за вкладов: нужно ли платить НДС в 2026 году?
Проценты по депозитам не учитываются в лимите доходов при освобождении ИП на УСН от НДС.
Доход ИП на УСН за 2025 год составил 24 млн. Но в состав доходов включены проценты по депозитам в сумме 5 млн.
Действует ли освобождение от уплаты НДС для этого ИП до превышения порога в 20 млн. в 2026 году, спросили налоговую службу.
Проценты по депозитам не включаются в доходы ИП за 2025 год при расчете лимита доходов для освобождения от уплаты НДС, напомнили в чате ФНС.
Это предусмотрено в абз. 8 п. 1 ст. 145 НК.
Разъяснения порядка освобождения от НДС есть в п. 2 Методических рекомендаций по НДС для УСН 2026, добавили налоговики.
НДС на УСН-2026
— онлайн-курс для тех, кто хочет уверенно работать с НДС по новым правилам 2026 года.
Вы научитесь начислять и учитывать НДС, работать с переходящими договорами, вести учет в 1С: Предприятие 8.3 и правильно заполнять декларации. По окончании курса выдаётся сертификат.
Программа актуальна на 2026 год.Начать обучение