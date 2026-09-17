Казначейство назвало частые ошибки при исполнении госконтрактов в 2026 году
Ведомство обобщило недостатки и нарушения в финансово-бюджетной сфере. Отдельные ошибки связаны с расчетом НМЦК.
Федеральное казначейство выпустило обзоры недостатков и нарушений в финансово-бюджетной сфере. Большинство ошибок заказчики допустили при исполнении контрактов.
Самые частые ошибки:
принимали товары, которые не соответствовали контракту или не были предусмотрены в нем;
не требовали от контрагента неустойку за нарушение контракта или рассчитывали ее неправильно;
не соблюдали порядок оплаты товаров, работ, услуг;
меняли условия сделок без оснований для этого.
Заказчики ошибались и при определении начальной (максимальной) цены контракта. Например, брали коммерческие предложения от ликвидированных организаций или те, где были условия, несопоставимые с планируемой закупкой.
Сумма выявленных нарушений составила 207,8 млрд рублей, из них существенные нарушения составили 45,2 млрд рублей, сказано в отчете.
Прекрасно: теперь ИИ будет писать объяснительные про «расходы без прихода» — вы экономите нервы, налоговая получает аккуратный текст, а в случае вопросов все в один голос разводят руками и говорят «это сделал бот».