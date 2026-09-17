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Казначейство назвало частые ошибки при исполнении госконтрактов в 2026 году

Ведомство обобщило недостатки и нарушения в финансово-бюджетной сфере. Отдельные ошибки связаны с расчетом НМЦК.

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Федеральное казначейство выпустило обзоры недостатков и нарушений в финансово-бюджетной сфере. Большинство ошибок заказчики допустили при исполнении контрактов.

Самые частые ошибки:

  • принимали товары, которые не соответствовали контракту или не были предусмотрены в нем;

  • не требовали от контрагента неустойку за нарушение контракта или рассчитывали ее неправильно;

  • не соблюдали порядок оплаты товаров, работ, услуг;

  • меняли условия сделок без оснований для этого.

Заказчики ошибались и при определении начальной (максимальной) цены контракта. Например, брали коммерческие предложения от ликвидированных организаций или те, где были условия, несопоставимые с планируемой закупкой.

Сумма выявленных нарушений составила 207,8 млрд рублей, из них существенные нарушения составили 45,2 млрд рублей, сказано в отчете.

Автор
КонсультантПлюс
Интернет и технологии

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Ирина Иванова
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