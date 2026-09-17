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ЭДО
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Самовывоз со склада поставщика через перевозчика: эксперт «Клерка» объяснила, как оформлять ЭТрН

При вывозе товара сторонним транспортом нельзя использовать бумажную накладную.

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Компания нанимает перевозчика для вывоза товара со склада поставщика.

Эксперт сервиса «Клерк.Консультации» ответила, нужно ли оформлять ЭТрН в этом случае.

Оформлять накладную нужно. Поскольку нанимают стороннего перевозчика, возникает договор перевозки, который обязательно должен подтверждаться ЭТрН.

Лилия Героева Эксперт

«В связи с тем, что именно вы заключаете договор с транспортной компанией, в строке «Грузоотправитель» указываются ваши реквизиты.Если бы вы забирали товар со склада продавца на своем транспорте, то ЭТрН была бы не нужна.»

В приказе Минтранса от 01.06.2026 № 262 определены случаи, когда допускается бумажный вариант транспортной накладной: транспортная накладная оформляется на бумажном носителе при оказании услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом в случае, если грузоотправитель и грузополучатель являются одним лицом (п. 7 приказа). Но к описанной ситуации эта норма не применяется.

Компания нанимает перевозчика, и по договору перевозки сама выступает Грузоотправителем (товар забирается со склада поставщика, но по поручению компании). При этом и в графе «Отправитель», и в графе «Получатель» будет одно и то же юрлицо.

Но погрузка происходит на складе поставщика. Водитель принимает груз у кладовщика поставщика. Поставщик обязан подписать на бумаге или в ЭДО факт передачи груза (титул погрузки).

П. 7 Приказа регламентирует перемещение собственных грузов компании между ее собственными объектами (например, со своего склада в свой же магазин), где нет третьих лиц при погрузке. При самовывозе со склада стороннего поставщика использовать эту лазейку не стоит: налоговая расценит как нарушение.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Лилия Героева.

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Автор
Павел Желновод
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