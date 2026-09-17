Пониженные ставки и совмещение УСН с патентом могут привести к доначислениям

При проверках деклараций по УСН за 2025 год налоговики контролируют основания для пониженных ставок и признаки фиктивной смены региона. Риски также возникают при превышении лимита по патенту и ведении деятельности за пределами указанного в нем региона.

Камеральная проверка декларации по УСН начинается с автоматического сопоставления данных со сведениями о счетах, недвижимости, контрагентах и бухгалтерской отчетностью, сообщила начальник отдела камерального контроля специальных налоговых режимов ФНС Татьяна Ямщикова.

При расхождениях инспекция проводит углубленную проверку и запрашивает пояснения или документы.

К частым нарушениям относятся:

неверный объект налогообложения;

арифметические ошибки и неправильное отражение доходов и расходов нарастающим итогом;

завышение страховых взносов — уменьшение налога сверх установленных лимитов, особенно для работодателей, которым разрешено уменьшать налог не более чем на 50%;

неправильные ОКТМО в проверяемом периоде, особенно при смене региона прописки налогоплательщика;

налог к возврату в первичной декларации, что противоречит законодательству и установленным правилам заполнения отчетности.

При проверке смены региона ФНС анализирует место ведения бизнеса, регистрации кассы и IP-адреса для входа в «Клиент-Банк». Инспекторы учитывают расходы по личным счетам, получение корреспонденции, наличие недвижимости и семьи в прежнем регионе, а также фактическое проживание по новому адресу.

При совмещении УСН и ПСН риск возникает, если доход по патенту превысил 20 млн рублей, кассу перенесли без переоформления патента или реальные операции не соответствуют заявленному виду деятельности.

Патент действует только в указанном регионе, а формальное прекращение деятельности без закрытия точки и расчетов может привести к пересчету налогов.

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