Налоговые правила предложили фиксировать на пять лет. Но уменьшать налоги будет можно
Параметры, увеличивающие налоговую нагрузку, предлагают менять не чаще одного раза в пять лет. Новые федеральные налоги и сборы смогут вступать в силу только через два года после публикации закона.
Правило о пятилетней стабильности ключевых налоговых параметров предложили закрепить в ст. 5 НК, следует из обращения депутатов Госдумы от фракции «Новые люди» к председателю правительства Михаилу Мишустину.
Ограничение планируют распространить на налоговые ставки, предельные показатели для применения спецрежимов и освобождения от налогообложения, а также на основные правила определения налоговой базы. Изменения, повышающие нагрузку, по общему правилу смогут вступать в силу не раньше чем через пять лет после предыдущего изменения.
«Такие обязательные платежи предлагается вводить не ранее чем по истечении 24 месяцев со дня официального опубликования соответствующего федерального закона», — указано в обращении.
Пятилетний срок не будет применяться к изменениям, которые улучшают положение налогоплательщиков, включая снижение ставок и повышение предельных значений. Исключение также предусмотрено для завершения временных мер, если срок их действия установили при введении.
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