💲 ЦБ снизил официальный курс доллара до 84,1732 рубля 17 сентября 2026

Рубль укрепился к доллару и евро.

Официальный курс доллара на 17 сентября 2026 года снижен до 84,1732 рубля, следует из данных Банка России. Предыдущее значение составляло 84,2362 рубля. Курс евро уменьшен с 97,3012 до 97,1275 рубля.

Курс юаня 17 сентября 2026 года составит 12,5457 рубля.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 17 сентября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 84,1732 руб. Евро 97,1275 руб. Юань 12,5457 руб.

Курсы доллара и евро ЦБ определяет на основе банковской отчетности и сведений цифровых платформ внебиржевых торгов. Официальный курс юаня рассчитывают по объединенным данным биржевого и внебиржевого сегментов валютного рынка. Китайская валюта продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи.