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Экономика России
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💲 ЦБ снизил официальный курс доллара до 84,1732 рубля 17 сентября 2026

Рубль укрепился к доллару и евро.

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Официальный курс доллара на 17 сентября 2026 года снижен до 84,1732 рубля, следует из данных Банка России. Предыдущее значение составляло 84,2362 рубля. Курс евро уменьшен с 97,3012 до 97,1275 рубля.

Курс юаня 17 сентября 2026 года составит 12,5457 рубля.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 17 сентября 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

84,1732 руб.

Евро

97,1275 руб.

Юань

12,5457 руб.

Курсы доллара и евро ЦБ определяет на основе банковской отчетности и сведений цифровых платформ внебиржевых торгов. Официальный курс юаня рассчитывают по объединенным данным биржевого и внебиржевого сегментов валютного рынка. Китайская валюта продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи.

Автор
КонсультантПлюс
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