Неформальный сектор стал единственным заработком для 14,5 млн россиян

За год число таких работников выросло на 185 тыс. При этом только 5% занятых в неформальном секторе совмещают эту деятельность с работой в компании.

Во II квартале 2026 года в неформальном секторе трудились 15,2 млн россиян, следует из расчетов FinExpertiza на основе данных Росстата. Это 20,4% всех работающих в стране и максимум для этого периода за семь лет.

К неформальному сектору Росстат относит не только теневую занятость, но также самозанятых, ИП и их сотрудников, работников семейных и других предприятий без статуса юрлица. Только 750 тыс. человек совмещали такую деятельность с корпоративным наймом. Их число за год сократилось на 74 тыс., или на 9%.

Росту самостоятельной занятости способствуют маркетплейсы, агрегаторы такси и службы доставки, считает заместитель гендиректора «Работа.ру», операционный директор «СберПодбора» Александр Ветерков. Такие сервисы позволяют быстро получать заказы и выплаты без трудоустройства в штат. Для бизнеса привлечение исполнителей также может быть дешевле найма сотрудников.

Работа без трудового договора не дает гарантий оплачиваемого отпуска и больничного, а без пенсионных взносов не увеличивается страховой стаж. Эксперты допускают введение минимальных обязательных отчислений для самозанятых после завершения эксперимента в 2028 году. За I квартал 2026 года на их пенсионное страхование поступило 574 млн рублей, или 8,5% годового плана, а на больничные — 34 млн рублей, или 0,5%.