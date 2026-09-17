Индия, Турция и Сингапур могут заместить часть поставок бензина в Россию

Альтернативный импорт поможет компенсировать нехватку топлива после выхода одного из белорусских НПЗ на плановый ремонт. Однако полностью закрыть потребности российского рынка эти поставки не смогут.

Недостающие объемы бензина Россия может частично получить из Индии, Турции и Сингапура, считают аналитики. Наибольший экспортный потенциал есть у Индии, где сформировался избыток производства топлива.

В августе в Мурманск прибыла первая партия индийского бензина. Более 1 тыс. т топлива продали на Петербургской бирже с 19 по 21 августа по 105 тыс. рублей за тонну. До конца августа также ожидалась поставка около 200 тыс. баррелей бензина из Турции, пишут «Известия».

Основным внешним поставщиком топлива остается Беларусь. За лето импорт белорусского бензина вырос более чем втрое по сравнению с весной — до 610 тыс. т, а дизеля — более чем вдвое, до 388 тыс. т, сообщили в Центре ценовых индексов. Летом эти поставки обеспечивали около 6% российского спроса на бензин.

Импорт из других стран сможет в основном закрывать локальный дефицит в отдельных регионах. До конца года потребность в зарубежном топливе может снизиться из-за сезонного сокращения спроса и запуска дополнительных установок на российских НПЗ.