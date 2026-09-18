За задержку предоплаченного заказа можно требовать неустойку 0,5% в день

Неустойку начисляют за каждый день просрочки, но ее сумма не может превышать размер предоплаты. При оплате заказа после доставки это правило не действует.

Покупатель вправе потребовать неустойку, если маркетплейс задержал доставку предварительно оплаченного товара.

Об этом сообщил ассистент кафедры гражданского права МГЮА имени О. Е. Кутафина Эдгар Гаспарян. Такое право предусмотрено ст. 23.1 Закона о защите прав потребителей.

Юрист уточнил размер выплаты и ограничение по ее сумме.

«Гражданин вправе требовать неустойку 0,5% от суммы предоплаты за каждый день просрочки, но не больше самой предоплаты», — сказал Гаспарян.

Неустойка применяется только при предварительной оплате товара. Если покупатель рассчитывается при получении, компенсацию можно взыскать через суд при условии, что он докажет реальные убытки.